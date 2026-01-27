Beşiktaş'ta kazan kaynıyor: Erken seçim iddiası

Süper Lig'de dün küme düşmeme mücadelesi veren Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde sekiz futbolcu ayrılmasına rağmen hiçbir oyuncunun kadroya katılmaması taraftarın büyük tepkisini çekti. Eyüp maçı sırasında yönetimi istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı'yı sert ifadelerle eleştirdi.

Transfer dönemine büyük bir plansızlıkla giren Beşiktaş, süreçte ciddi problemler yaşadı. Gazeteci Sercan Dikme'nin aktardığına göre oyuncularla sosyal medya üzerinden temasa geçilmeye çalışıldı. Dikme ayrıca transferde yaşanan kaosu şu ifadelerle anlattı:

SOSYAL MEDYADAN TRANSFER

"Beşiktaş'ta iki tane sportif direktöre maaş ödeniyor. 10 gün kaldı, bir tane transfer yapamadılar. Kulübün her yerinden sportif direktör çıkıyor. Bir tanesi orada, bir tanesi burada. İki sportif direktör, bir tane transfer yapamadı.

'Prensipte anlaştığımız oyuncular var' diyorlar. Nerede bu oyuncular, saklandılar mı? Ben hiç göremiyorum bu oyuncuları. Bir futbol kulübü, 40 gün boyunca aynı stoperle ilgilenir mi?

Wolverhampton, 40 gündür 17 milyon euro'dan bir kuruş aşağı inmiyor. 2 gün önce vazgeçiliyor.

Bir oyuncuyla görüşmek, 'Ben geleceğim' dedirtmek; transfer yapmak değildir. Bir futbolcunun 'İkinci yarı oynayacağım yerde olmak istiyorum, halledeceğim' demesiyle transferin biteceğini düşünmek, profesyonellik değildir.

Futbol planlamasıyla uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin, planlama yapmaya çalıştığı bir süreci yaşıyoruz.

Serdal Adalı son 3-5 güne kadar transferle falan ilgilenmiyordu. 3-5 gündür ilgilenmeye başladı. Belli ki bir şey oldu, bunu kendisi açıklarsa daha iyi olur. Beşiktaş'ta futbol planlaması yerle bir olmuş. FaceTime yapıp 'Beşiktaş'a gel, sen kulübünü hallet' demek, planlama yapmak değil."

ORMAN VE YÜCEL İKİLİSİ BERABER HAREKET EDİYOR

Siyah-beyazlılarda süre gelen plansızlığın ayyuka çıkması kaosu daha da büyüttü. İddialara göre Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman ve yöneticisi Hüseyin Yücel seçim çalışmalarına başladı.

Serdal Adalı'nın baskıya daha fazla dayanamayıp sezon sonunda seçim kararı alacağı da gelen bilgiler arasında.

Adaylık için kolları sıvayan bir diğer isim ise Ahmet Nur Çebi döneminde Asbaşkan olarak görev yapan Emre Kocadağ. Kocadağ'ın olası bir seçimde aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.