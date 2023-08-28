Beşiktaş'ta korsan otoparkçı gözaltına alındı

Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yapan kişi, park ücreti istediği sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan otoparkçılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sivil trafik ekiplerinin denetimlerinde, Kuruçeşme Caddesi'ne araçlarını park etmek isteyen sürücülerden otopark ücreti istediği belirlenen kişiye suçüstü yapıldı. Ekip aracını park etmek isteyen sivil trafik polislerinden otopark ücreti isteyen E.K. gözaltına alındı.

Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine götürülen E.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi gereğince işlem yapılacağı öğrenildi.

Bu arada, müşteri gibi davranan sivil polis ekipleri olayı cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, sivil ekip aracındaki polisler ile korsan otoparkçının park yeri ve ücret konusundaki konuşmaları yer alıyor.