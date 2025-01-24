Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yapan 4 şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta, korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tüpraş Stadyumu çevresinde bazı şüphelilerin araçlarını park etmek isteyen kişilerden usulsüz olarak ücret talep ettiğini belirledi.

Ekipler, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda yaptıkları operasyonda, R.K, A.Y.A, C.P. ve M.A'yı yakaladı.

Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.