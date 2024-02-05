Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.