Beşiktaş'ta lisede silah sesleri: Tartıştığı okul müdürüne silah çeken öğretmen gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, öğretmen Serdar A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Silah burada ateş aldı.

Fotoğraf: DHA

ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okula gelerek öğretmeni gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.