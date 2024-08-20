Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ise 5’e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 10.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanın ardından Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İsviçre’nin Zürih kentine gidecek.