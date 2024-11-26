Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Göztepe maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı taktiksel çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Macaristan'ın Debrecen kentine gidecek.