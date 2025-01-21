Beşiktaş'ta Mert Günok, "dalya" heyecanı yaşayacak

Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada 99. maçına çıktı.

Beşiktaş formasıyla ilk sınavına 2021-22 sezonunun 5. haftasında 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçında çıkan Mert Günok, Athletic Bilbao karşısında görev alması durumunda Beşiktaş formasını 100. kez terletecek.

Başakşehir Futbol Kulübü'nden 2021-22 sezonu başında transfer edilen deneyimli eldivenin Beşiktaş kariyeri şanssızlıklarla başlarken ilk sezonunda yalnızca 5 maçta görev yaptı.

Süper Lig'in 2021-22 sezonunun 14. haftasında Dolmabahçe'de oynanan Giresunspor maçında "ağır sakatlık" yaşayan 35 yaşındaki kaleci, sezonun geri kalanında kaleyi koruyamadı.

Mert Günok, 2022-23 sezonunda kaleyi 24 resmi maçta korurken 2023-24'te ise siyah-beyazlı formayla 45 müsabakada eldiven giydi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan deneyimli file bekçisi, takımda işlerin yolunda gitmediği son iki sezon adını Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına yazdırdı.

Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerin başında gelen tecrübeli kaleci, "Kara kartal" ile 4 sezonda 3 kupa kazandı.