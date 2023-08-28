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Beşiktaş'ta Montero Arouca’ya kiralandı

Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Arouca’ya kiralandı. 24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Spor
  • 28.08.2023 15:53
  • Giriş: 28.08.2023 15:53
  • Güncelleme: 28.08.2023 15:56
Kaynak: İHA
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Beşiktaş'ta Montero Arouca’ya kiralandı
Fotoğraf: İHA

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş’ta, takımdan ayrılan oyunculara Montero da eklendi.

İspanyol savunmacı, 1 yıllığına Portekiz Süper Ligi’nde mücadele eden Arouca’ya kiralandı.

24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Atletico Madrid’den kiralık olarak forma giyen Montero’nun bonservisini bir sonraki sezon 750 bin Euro karşılığında satın almıştı. 

Beşiktaş ile toplam 46 müsabakaya çıkan Montero, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

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