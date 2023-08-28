Beşiktaş'ta Montero Arouca’ya kiralandı

Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Arouca’ya kiralandı. 24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş’ta, takımdan ayrılan oyunculara Montero da eklendi.

İspanyol savunmacı, 1 yıllığına Portekiz Süper Ligi’nde mücadele eden Arouca’ya kiralandı.

24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Atletico Madrid’den kiralık olarak forma giyen Montero’nun bonservisini bir sonraki sezon 750 bin Euro karşılığında satın almıştı.

Beşiktaş ile toplam 46 müsabakaya çıkan Montero, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.