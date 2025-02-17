Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş'ta Necip Uysal'a yeni sözleşme

Beşiktaş, takım kaptanlarından 34 yaşındaki oyuncu Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor
  • 17.02.2025 14:04
  • Giriş: 17.02.2025 14:04
  • Güncelleme: 17.02.2025 14:10
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a yeni sözleşme
Fotoğraf: Beşiktaş (X)

Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Deneyimli futbolcu, Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde kendisini iki sezon daha camiaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Adalı, siyah-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunan Uysal’a yeni dönemde başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde sadece Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı takımla tüm kulvarlarda 461 müsabakaya çıkarken 6 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

BirGün'e Abone Ol