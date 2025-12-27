Beşiktaş'ta Necip Uysal tartışması

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda tecrübeli futbolcular Necip Uysal ve Mert Günok'u kadro dışı bıraktı ve kulüp bulmalarını istedi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Bu açıklama sonrası siyah-beyazlı ekibin taraftarları ikiye bölündü. Alınan kararın yanlış bir biçimde uygulandığını savunanlar kulübe tepki gösterdi. Diğer kısım ise teknik heyetin doğru bir hamle yaptığı görüşünü savundu.

NECİP'TEN AÇIKLAMA

Necip Uysal ise konuyla ilgili gazeteci Övünç Özdem'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başkan veya Sergen Yalçın ile konuşmadım. Kararı Serkan Reçber iletti. Takım planlamasında olmadığım söylendi. 22 yıllık Beşiktaş kariyerim, 5 dakikada sona erdi. Böyle bir kararı beklemiyordum.

Daha önce takımdan ayrılmam hakkında konuşmamız olmamıştı. Sakatlığımı atlatmış, takımla çalışmaya başlamıştım. Yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Bundan sonra ne yapacağıma henüz karar vermedim"