Beşiktaş'ta Okay Karacan da görevden alındı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha resmiyet kazandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda medya ve iletişim koordinatörü Okan Karacan'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.