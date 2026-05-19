Beşiktaş'ta Önder Özen sesleri

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi teknik ve idari yapılanmadaki değişim sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Eylül 2025’te göreve başlayan Reçber, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla ayrılık kararının kendi talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Görev sürecinde kulübün futbol planlaması ve organizasyon yapısında aktif rol üstlenen Reçber, yayımladığı mesajda camiaya teşekkür etti.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Serkan Reçber açıklamasında, “Geçirdiğimiz sezonun ardından, yaşanan süreçte ve gelinen noktada talebim doğrultusunda görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, camiamıza, yönetimimize ve başkanımız Serdal Adalı’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin sportif direktörlük yapılanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yönetim kurulu toplantısında bu konunun detaylı şekilde değerlendirildiği belirtilirken, gündeme gelen isimlerden birinin daha önce de siyah-beyazlı kulüpte görev yapan Önder Özen olduğu iddia edildi.

"RESMİ BİR TEKLİF ALMADIM"

Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre Özen’in, şu ana kadar kendisine resmi bir teklif yapılmadığını söylediği belirtildi.

Deneyimli futbol adamının, “Beşiktaş yönetiminden kimse beni aramadı. Daha önce bu kulüpte görev yaptım. Teklif gelirse değerlendirilir ancak bu görev ciddi sorumluluk da taşıyor” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Önder Özen, 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş’ta sportif direktörlük görevinde bulunmuştu.