Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday

Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş yönetimi, orta saha için bir diğer alternatif olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen Hicham Boudaoui’yi de gündemine aldı. 26 yaşındaki futbolcunun durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

İKİ YÖNLÜ OYUNCU

Cezayir futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alan Boudaoui, futbola ülkesinin Paradou AC takımında başladı.

Orta sahadaki enerjisi, top kazanma becerisi ve oyun içi temposuyla dikkat çeken Boudaoui, 2019 yılında Nice’e transfer oldu. Fransız ekibinde düzenli forma şansı bulan oyuncu, merkez orta saha rolünün yanı sıra savunma yönü güçlü bir oyun profili çiziyor.

Cezayir A Milli Takımı’nda da görev alan Boudaoui, Nice ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış durumda.

Beşiktaş’ın, hem Salih Özcan hem de Boudaoui için şartları değerlendirdiği ve orta saha transferinde kararını teknik raporlar doğrultusunda vereceği ifade ediliyor.