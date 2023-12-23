Beşiktaş'ta otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'ta otomobil çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş'ta park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çalan zanlının M.V. olduğunu belirledi.
Bahçelievler'de olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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