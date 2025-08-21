Beşiktaş'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Nüzhetiye Caddesi'nde seyir halindeki 81 AAK 861 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını söndürdü.
Kullanılmaz hale gelen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.