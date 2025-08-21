Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 21.08.2025 14:30
  • Giriş: 21.08.2025 14:30
  • Güncelleme: 21.08.2025 14:30
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nüzhetiye Caddesi'nde seyir halindeki 81 AAK 861 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını söndürdü.

Kullanılmaz hale gelen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

BirGün'e Abone Ol