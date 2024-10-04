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Beşiktaş'ta özel üniversitenin inşaat alanındaki işçi konteynerinde yangın

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan özel bir üniversitenin inşaat alanındaki işçi konteynerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 04.10.2024 09:54
  • Giriş: 04.10.2024 09:54
  • Güncelleme: 04.10.2024 09:54
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta özel üniversitenin inşaat alanındaki işçi konteynerinde yangın

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir üniversitenin inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Sokak'taki özel bir üniversitenin bahçesinde devam eden inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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