Beşiktaş'ta park halindeki 4 araç yandı

Beşiktaş'ta park halindeki 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, otomobilin yanındaki 3 otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.