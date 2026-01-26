Beşiktaş'ta park halindeki 4 araç yandı
Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, alevlerin çevredeki araçlara sıçramasıyla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araçta hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta park halindeki 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, otomobilin yanındaki 3 otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.