Beşiktaş'ta park halindeyken hareket eden kamyon apartmanın girişine çarptı

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi.

Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ta inşaat malzemelerinin indirildiği park halindeki 34 CYS 237 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Sürücüsüz kamyon yokuş aşağı hızla hareket ederek bir apartmanın girişine çarparak durabildi, bu sırada doğal gaz kutusunun hasar alması sonucu etrafa gaz kokuları yayıldı.

Bina sakinleri apartmanın girişinin kapanması nedeniyle içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz ekipleri gaz kaçağını kontrol altına alırken itfaiye çalışanları ise binada kalanları pencereden tahliye etti.

Ekiplerin kamyonu kaldırmak için çalışması sürüyor.

Baran Çınar Duman, evde kuzeniyle PlayStation oynadığı sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bir anda gümbürtülü bir ses gelmeye başladı ve ev çok sallandı. Onun etkisiyle masadan PlayStation'ım düştü. İtfaiyeler geldi dediler ki; 'Gaz kaçağı var, patlayabilir çabuk çıkın.' Bahçenin oradan tırmandım, yukarıya çıktım, sonra anneannemi aldık, anneannem de tansiyon-kalp hastasıydı, ambulansla götürdüler. Doğum günümdü, hazırlıklarım bitmişti. Mutlu mutlu oynuyorduk, misafirlerimizi bekliyorduk. Bir anda çat diye ses geldi, en mutlu günüm en kötü günüm oldu."

Kamyondan kepçenin inşaat malzemelerini indirdiği sırada hareket ettiğini anlatan Emin Karadağ da "Kamyon kayarak evin içine girdi. İçeridekilerin hepsini tahliye ettiler. Yaralı veya can kaybı yok" diye konuştu.

Açelya Ayçin ise itfaiye ekipleri tarafından pencereden çıkarıldığını ifade ederek "İnsanların sesiyle uyandık duruma, bir patlama yaşanmadı" dedi.