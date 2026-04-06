Beşiktaş'ta peş peşe iki saldırı: Araçları kundakladılar, iş yeri sahibinin evini kurşunladılar

İstanbul Beşiktaş'ta bir araç kiralama şirketine ait park halindeki 14 aracı etkileyen yangın söndürülürken, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği anlaşıldı.

Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, buradaki 14 araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu kullanılmaz hale gelen araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Yangına ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden olayın 2 şüphelinin kundaklaması sonucu meydana geldiğini belirledi.

Yangının ardından iş yeri sahibinin Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki evinin de kurşunlandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin 2 olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Öt yandan iş yeri sahibi ve birlikte yaşadığı kadının çok sayıda suç kaydının olduğu, Beşiktaş'ta 3 eğlence mekanı işlettikleri öğrenildi.

Araç kiralama şirketinin önündeki arabaların bulunduğu alanda yangın çıkarıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kasklı 2 şüphelinin iş yerinin önüne gelerek benzin döküp yangın çıkardıktan sonra kaçmaları yer alıyor.

Yine iş yeri sahibinin evinin önüne gelen bir kişinin de binaya doğru silahla ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.