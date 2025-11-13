Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın durumu karmaşık hale geliyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)- BİR süredir hakkında kriz olduğu yönünde iddialar yer alan Rafa Silva'nın durumu giderek karmaşık hale geliyor.

Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu, hatta teknik direktör Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddiaları ortaya atılan Rafa Silva'nın bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. Birkaç haftadır ağrıları bulunan ve zaman zaman tedavi olan Portekizli yıldızın durumunu öğrenmek isteyen başkan Serdal Adalı'nın, Rafa ile özel bir görüşme gerçekleştireceği ve buradan çıkacak sonuca göre gerekli açıklamaların yapılacağı bildirildi.