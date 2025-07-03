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Beşiktaş'ta Rafa Silva, sağlık kontrolünden geçti

Ajans Haberleri
  • 03.07.2025 16:09
  • Giriş: 03.07.2025 16:09
  • Güncelleme: 03.07.2025 16:09
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva, sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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