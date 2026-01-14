Beşiktaş'ta restoranın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - İstanbul Beşiktaş'taki restoranın müştemilat bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muallim Naci Caddesi'nde restoranın müştemilat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis caddede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekibi yangını söndürme çalışması başlattı.
Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.