Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: AA
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında 9 Ocak Salı günü Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta bir günlük iznin ardından hazırlıklar başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize'ye giderek kampa girecek.
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