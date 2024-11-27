Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın görevlerine son verildi

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla tartışılan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın kulübe gelmesinin ardından görevlerine getirilen Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrıldığı açıkladı.

Beşiktaş'tan saat 00.27'de yapılan açıklamada iki isme emekleri için teşekkür edildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."