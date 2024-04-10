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Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 14:24
  • Giriş: 10.04.2024 14:24
  • Güncelleme: 10.04.2024 14:24
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 ile başlayan idmanın dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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