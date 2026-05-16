Beşiktaş'ta Şenol Güneş heyecanı: İlk ve en önemli aday

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig'de dün Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak sezonu noktalayan siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yarın bir toplantı gerçekleştirecek.

Yapılacak olan toplantıda geride kalan sezon ve gelecek planlamaları konuşulacak. Son haftalarda aldığı sonuçlar nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken Yalçın'ın görevi bırakması da masada olacak.

Sergen Yalçın dünkü maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman hedefi yakalayamadığın zaman özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor.

Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Beklenmedik bir durum son bölümde. Konyaspor maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana.

Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu.

Uzun dönemli planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır."

KAN DEĞİŞİKLİĞİ MASADA

Edinilen bilgiye göre toplantıdan ayrılık kararı çıkması bir hayli muhtemel. Yeni sezona umutlu bir şekilde başlamak isteyen Beşiktaş yönetimi kan değişikliği yapmak istiyor.

Sergen Yalçın'ın olası ayrılığı sonrası birinci aday ise Şenol Güneş. Beşiktaş'la daha önce iki dönem çalışan Güneş, siyah-beyazlılarla iki şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi'nde namağlup grup liderliği ve 1 Avrupa Ligi çeyrek final başarıları elde etti.

Güneş son olarak Trabzonspor'da geçen sezon görev yapmıştı.