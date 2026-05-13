Beşiktaş'ta Şenol Güneş sesleri

Beşiktaş’ta sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte teknik direktör tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın’ın geleceği belirsizliğini korurken, bazı yöneticilerin gündemine Şenol Güneş isminin geldiği öne sürüldü.

NABIZ YOKLANDI

Kupasız geçen sezonun ardından yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş yönetiminde, takımın başına daha tecrübeli bir teknik direktör getirilmesi yönünde görüşlerin bulunduğu iddia edildi.

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran ve Haziran 2025’ten bu yana herhangi bir takımda görev almayan 73 yaşındaki Şenol Güneş için kulüp içinde nabız yoklandığı belirtildi.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktör konusundaki değerlendirmelerin ligin tamamlanmasının ardından yapılacağı, yönetimin kararını gerçekleştireceği görüşmeler sonrasında netleştireceği aktarıldı.

Şenol Güneş, Beşiktaş’ta daha önce iki farklı dönemde görev yaptı. Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı ekiple 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.