Beşiktaş'ta Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.
Kaynak: AA
Beşiktaş kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 20 sandığın tasnifi tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 20 sandık sonucunda Serdal Adalı toplam 3 bin 59, Gürkan Aksoy ise 349 oya ulaştı.
Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.