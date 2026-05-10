Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bilmecesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, taraftar protestolarının takımın motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirterek, “Bozuk olan motivasyonu toparlamaya çalıştık ama bu atmosferde oynamak çok zor. Kendi dönemimden de biliyorum. Ligin son bölümünde iki takım da rölanti oynadı.” dedi.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Beşiktaş’ın doğru bir yapılanma sürecinde olduğunu savunan deneyimli teknik adam, sezon başından itibaren zorlu bir süreç yaşayacaklarını söylediklerini ifade etti.

Devre arasında önemli değişiklikler yaptıklarını belirten Yalçın, ekonomik açıdan kulübü zorlamadan hareket ettiklerini dile getirdi.

Siyah-beyazlı teknik adam, “Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Devre arasında ciddi harcama yapmadık. Sezon sonunda yapılacak transferlerle daha organize ve hedefe oynayan bir takım oluşturmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

"SABIR AZALMIŞ"

Taraftar tepkilerinin normal olduğunu belirten Yalçın, son yıllardaki başarısız sonuçların camiadaki sabrı azalttığını söyledi.

Teknik direktörlük görevinin kolay olmadığını ifade eden Yalçın, “Beşiktaş doğru yolda. Takım iyi bir organizasyonun içine giriyor ancak futbol sabır isteyen bir oyun.” değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor ile oynanan kupa maçını sezonun kırılma noktası olarak gördüğünü belirten Yalçın, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KADROYU BEN KURMADIM"

“Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum.” diyen deneyimli teknik adam, mevcut kadronun kendi döneminde kurulmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kadroyu ben kurmadım, kampı da ben yapmadım. Kurulmuş bir kadroya geldim. Yaşayacaklarımı bilerek görevi kabul ettim. Camianın hedefleriyle kurulan kadronun örtüşmesi gerekiyor.”

Kulübün mali yapısına da değinen Yalçın, devre arasında yapılan hamlelerle ekonomik anlamda kazanç sağlandığını savunurken, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, “Taraftar bırak derse bırakırız ama güvendiğimiz son kale de son iki maçta düştü.” ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın kulüpteki geleceğine dair süreç belirsizliğini koruyor.