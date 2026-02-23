Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Kocaeli maçında kulübede yok: Takımın başında kim olacak?

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Göztepe ile oynadığı karşılaşma siyah-beyazlı ekip adına iki önemli kayıpla sonuçlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile takım kaptanı Orkun Kökçü, gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 16. dakikasında itiraz gerekçesiyle sarı kart gören Sergen Yalçın, bu sezonki 4'üncü defa sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Yalçın'ın yerine Kocaeli maçında takımın başında tecrübeli teknik adamın yardımcısı Murat Kaytaz olacak.

DERBİDE KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

Daha önce Başakşehir, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında da kart gören tecrübeli teknik adam, gelecek hafta oynanacak Kocaelispor mücadelesinde kulübede yer alamayacak. Yalçın, bu sezon Fenerbahçe derbisinde ise kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş’ta bir diğer ceza ise kaptan Orkun Kökçü’ye geldi. Mücadelenin 66. dakikasında sarı kart gören milli futbolcu da cezalı duruma düştü. Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.