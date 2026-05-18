Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı

Sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yollarımızın karşılıklı anlaşarak ayrıldığını KAP’a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.”



Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

39 MAÇ 20 GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekiple ikinci döneminde 39 maça çıkan tecrübeli teknik adam bu süreçte 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Yalçın, yönetimle yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Benim en büyük güvencem Beşiktaş taraftarıydı. Ancak artık taraftarın desteğini arkamızda hissetmiyoruz. Taraftar desteği olmadan başarılı olabileceğime inanmıyorum.

Bundan sonra her maçta 'Kaybedersek taraftar nasıl tepki verir?' düşüncesi olacak. Şu an sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum."

Beşiktaş'ta ayrıca Spor Koordinatörü Serkan Reçber ile yollar ayrıldı.