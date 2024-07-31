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Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi sakatlandı

Ajans Haberleri
  • 31.07.2024 11:28
  • Giriş: 31.07.2024 11:28
  • Güncelleme: 31.07.2024 11:28
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi sakatlandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının 9. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Serkan Emrecan Terzi'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Serkan Emrecan Terzi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Serkan Emrecan Terzi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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