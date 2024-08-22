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Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 12:14
  • Giriş: 22.08.2024 12:14
  • Güncelleme: 22.08.2024 12:14
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Beşiktaş’ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Levent Mahallesi Sümbül Sokak'ta seyreden 34 TM 4978 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yangını fark eden sürücü Esra T. durdurduğu aracından inerken, büyüyen alevler aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük çaplı patlamaların yaşandığı araçtaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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