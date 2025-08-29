Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı: "2. Sergen Yalçın dönemi" iddiası

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında İsviçre temsilcisi Laussane’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa’dan elendi.

Kritik yenilginin ardından toplanan yönetim kurulu, Solskjaer’in görevine son verilmesi yönünde karar aldı.

İddialara göre bu gelişmenin ardından gece geç saatlerde Sergen Yalçın ile temas kuran Başkan Serdal Adalı, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

Siyah beyazlı kulüp tarafından bugün resmi açıklamanın yapılması ve Sergen Yalçın'ın akşam yapılacak idmanda takımın başında olması bekleniyor.

Yalçın, 2020 - 2022 yılları arasında 2 sezona yakın Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020 - 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, Türkiye Kupası'nı da kazanma başarısını göstermişti.