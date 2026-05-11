Beşiktaş'ta son tablo: Sergen Yalçın yola devam edecek mi?

Beşiktaş'ın peş peşe gelen kötü sonuçların ardından gözler teknik direktör Sergen Yalçın’a çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenen, Süper Lig’nde ise Trabzonspor karşısında mağlup olan siyah-beyazlı ekipte, Tüpraş Stadı’ndaki tribünlerin tepkisi deneyimli çalıştırıcıya yöneldi.

Trabzonspor yenilgisinin ardından “Görevim devam ediyor” açıklamasını yapan Yalçın’ın, protestolar sonrası istifanın eşiğinden döndüğü iddia edildi.

1,5 SAATLİK TOPLANTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulunun yaklaşık 1,5 saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yönetimin yeni sezon planlamasında kadroya yapılması düşünülen 6 transferin, son sonuçların ardından artırılabileceği ifade edildi.

ORKUN DA DESTEK VERDİ

Öte yandan yönetimin Sergen Yalçın’a desteğini sürdürdüğü belirtilirken takım kaptanı Orkun Kökçü’nün de deneyimli teknik adamın görevine devam etmesini istediği kaydedildi.

Sezonu cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş’ta, yönetim ile Sergen Yalçın’ın sezon sonunda bir araya gelerek gelecek sezonun yol haritasını belirlemesi bekleniyor.