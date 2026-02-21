Beşiktaş'ta stoper bilmecesi: Kim oynayacak?

Süper Lig’de Göztepe karşısına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, bu sezon savunma hattındaki istikrarsız görüntüsüyle öne çıkıyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde geride kalan 22 haftada yalnızca iki maçta aynı savunma dörtlüsünü sahaya sürdü. 6. haftadaki Kocaelispor karşılaşması ile sonrasında oynanan Galatasaray derbisi dışında defans hattında sürekli değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, geri dörtlüde yaşanan uyum sorununa çözüm ararken bu sezon 22. kez savunma kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor.

EMİRHAN İLK 11'E DÖNÜYOR

Edinilen biligilere göre Yalçın’ın, Başakşehir maçında ilk 11’de görev verdiği Tiago Djalo’yu Göztepe karşısında yedeğe çekmesi ve yerine Emirhan Topçu’ya forma vermesi bekleniyor.

Beşiktaş, Süper Lig’de ilk 10 sırada yer alan takımlar arasında en fazla gol yiyen ikinci ekip konumunda. 22 haftada 29 gol kalesinde gören siyah-beyazlılar, bu alanda 38 gol yiyen Gaziantep FK’nın ardından geliyor.

Teknik heyet, savunma hattındaki değişikliklerle daha dengeli bir yapı oluşturmayı hedeflerken, Göztepe karşılaşması bu anlamda önemli bir test olacak.