Beşiktaş'ta stopere yeni aday

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, bu sezon zaman zaman sorun yaşadığı savunma hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig’den düşen Wolverhampton’ın stoperi Yerson Mosquera ile ilgilendiği öne sürüldü.

24 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusunun, kulübünün küme düşmesi sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mosquera’nın sezonun son maçının ardından Wolverhampton’a veda etmesi bekleniyor.

SERBEST KALMA İHTİMALİ VAR

Oyuncunun serbest kalma ihtimali, transfer piyasasında ilgiyi artırmış durumda. Avrupa’dan ve farklı liglerden birçok kulübün genç stoper için devreye girmesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin ise transferde hızlı davranarak sezon bitmeden oyuncunun menajeriyle temas kurmak istediği belirtiliyor.

Siyah-beyazlıların, yıllık 2 milyon avro kazanan Mosquera’ya 3 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Öte yandan Kolombiyalı futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği konusunda aceleci davranmak istemediği ve gelen tüm teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.