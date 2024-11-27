Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Yönetimden olağanüstü toplantı kararı

Beşiktaş, üst üste gelen görevden alma ve istifaların ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak toplantının saat 13.00'da başlaması bekleniyor.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından kulüp içindeki kriz büyürken dün gece yapılan açıklamayla Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın görevden alındığı duyurulmuştu.

Sabah saatlerinde önce Asbaşkan Onur Göçmez, ardından yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek istifa etti.

Onur Göçmez'in ardından da bir kaç yöneticinin daha istifa etmenin eşiğine geldiği öğrenildi.

Kısa süre önce de medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

METE VARDAR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan krize dair AA'ya konuşan Asbaşkan Mete Vardar, gerekli açıklamaların cuma günü yapılacağını söyledi.

Yaşanan süreçten çok üzgün olduğunu dile getiren Vardar, "Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" diye konuştu.