Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Veli Kavlak'ın Beşiktaş'la yolları ayrıldı. U-19 takımında teknik sorumlu olarak görev yapan Kavlak takımın başında 48 maça çıktı.
Beşiktaş U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Kavlak geçen sezonun başında siyah-beyazlı ekibin akademisinde görev almaya başlamıştı. 37 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 48 maça çıktı ve 1.88'lik puan ortalaması yakaladı.
Veli Kavlak, futbolculuk kariyerinde 2011-2012 sezonunda siyah-beyazlı kulübe transfer olmuştu. Beşiktaş'ta 152 defa forma giyen Kavlak, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol kariyerini çok erken bir yaşta bitirme kararı almıştı.