Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kavlak geçen sezonun başında siyah-beyazlı ekibin akademisinde görev almaya başlamıştı. 37 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 48 maça çıktı ve 1.88'lik puan ortalaması yakaladı.

Veli Kavlak, futbolculuk kariyerinde 2011-2012 sezonunda siyah-beyazlı kulübe transfer olmuştu. Beşiktaş'ta 152 defa forma giyen Kavlak, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol kariyerini çok erken bir yaşta bitirme kararı almıştı.