Beşiktaş'ta taksicinin müşteriye saldırı anı kamerada

Beşiktaş'ta Taksim'e gitmek için fazla ücret istediği öne sürülen taksicinin müşterisine saldırısı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'den Taksim'e gitmek isteyen müşteri, 34 TFH 54 plakalı taksiyi durdurdu.

Taksicinin, taksimetreyi açmadan 250 lira ücret talep ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine müşteri, cep telefonunun kamerasını açarak araca bindi.

Yolculuk sırasında görüntülendiğini anlayan taksici, motor ışığının yandığını, yola devam edemeyeceğini ifade etti.

Müşteri de şoföre, kendisinden fazla ücret talep ettiğini, taksimetre açmadığını ve yolculuğu kayıt altına aldığını söyledi.

Sinirlenen taksi şoförü müşterisine saldırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.