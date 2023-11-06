Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile tartışan Eric Bailly özür diledi

Beşiktaş'ta 11'inci haftada oynanan Antalyaspor mücadelesinde Tayfut Bingöl ile tartıştığı için devre arasında oyundan alınan Eric Bailly sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Antalyaspor maçının devre arasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl ile tartışan Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, özür diledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Ben onu yaptırtmam. Tayfur, Türk, yabancı diye ayırmam. Ama benim oyuncuma, öyle yakasını Beşiktaş formasını çekip yapamazsın ve bunu devam ettiremezsin. Tamam ben böyle bir adamım. Ben buna devam ediyorsam da teknik direktörlük hayatıma böyle devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.