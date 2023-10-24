Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan Trendyol Süper Lig maçında sakatlanan Tayfur Bingöl'ün arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın 21 Ekim'de Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semitendinozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Tayfur Bingöl’ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.