Beşiktaş'ta teknede yangın: Karadan ve denizden müdahale ediliyor

İstanbul Beşiktaş'taki Bebek Sahili'nde 27 metre uzunluğundaki bir teknenin makine bölümünde çıkan yangına itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yurt
  • 31.05.2026 20:23
  • Giriş: 31.05.2026 20:23
  • Güncelleme: 31.05.2026 20:30
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA
Beşiktaş'ta teknede çıkan yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Bebek Sahili'nde 27 metre uzunluğundaki bir teknenin makine bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan ve denizden müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlü çekti.

