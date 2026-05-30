Beşiktaş'ta teknik direktörlük için yeni aday

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, daha önce görüştüğü adaylarla anlaşma sağlayamazken listesindeki alternatif isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Brezilyalı teknik adam Filipe Luis ile temas kuran Beşiktaş'ın bu girişimden sonuç alamadığı, genç çalıştırıcının kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığı öğrenilmişti.

AEK'İ ŞAMPİYON YAPTI

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların gündemine yeni bir isim geldi. İddialara göre Beşiktaş, bu sezon Yunanistan ekibi AEK'i şampiyonluğa taşıyan Marko Nikolic ile ilgileniyor.

Haberlere göre siyah-beyazlı yönetim, Sırp teknik adama ilk teklifini iletti. AEK'in ise başarılı çalıştırıcıyı takımda tutabilmek için yeni bir sözleşme önerisinde bulunduğu belirtildi. Nikolic'in önündeki seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi.

KONFERANS LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Bu sezon başında AEK'in başına geçen Nikolic, ilk yılında lig şampiyonluğu yaşadı. Avrupa Konferans Ligi'nde de dikkat çekici bir performans ortaya koyan Yunan temsilcisi, lig aşamasını üst sıralarda tamamladıktan sonra turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

DİĞER ADAYLAR

Kariyerinde Partizan, Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Shabab Al-Ahli, Videoton, Olimpija Ljubljana ve Vojvodina gibi kulüplerde görev yapan Nikolic'in yanı sıra Beşiktaş'ın adayları arasında Braga Teknik Direktörü Carlos Vicens ile Bayer Leverkusen'den ayrılması beklenen Kasper Hjulmand'ın da yer aldığı öne sürülüyor.

Siyah-beyazlı yönetimin yeni teknik direktör konusunda önümüzdeki günlerde karar sürecini hızlandırması bekleniyor.