Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
Kaynak: AA
Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamlandı.
Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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