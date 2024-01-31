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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 14:15
  • Giriş: 31.01.2024 14:15
  • Güncelleme: 31.01.2024 14:15
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

 Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamlandı.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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