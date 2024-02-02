Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
Kaynak: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan ve duran top çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.
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