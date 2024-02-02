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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 02.02.2024 15:19
  • Giriş: 02.02.2024 15:19
  • Güncelleme: 02.02.2024 15:19
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan ve duran top çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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