Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Dün oynanan Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularının sonrasında minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla günü tamamlandı.