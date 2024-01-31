Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.