Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: DHA
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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