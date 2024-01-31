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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 14:02
  • Giriş: 31.01.2024 14:02
  • Güncelleme: 31.01.2024 14:02
Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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