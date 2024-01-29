Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, şut ve duran top çalışmasının ardından oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Öte yandan Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 31 Ocak Çarşamba günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.





